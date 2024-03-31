الأحد 31 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

2.7% تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2024

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.7% خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.2%، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة منتصف 2024.

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

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ارتفاع الطلب على الذهب في مصر يدفع السعر للبقاء فوق 3100 جنيها لعيار 21

أسعار الذهب بالأسواق المحلية


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 85 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 3900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا مع نهاية مارس، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 171 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا.
أشار، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 5.6%، وبقيمة 165 جنيهًا خلال تعاملات شهر مارس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2925 جنيهًا، ولامس مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 9.2%، وبقيمة 188 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا.
ولفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 2.1 %، وبقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3.1%، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3532 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2649 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


 

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