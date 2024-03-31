وزير التجارة يستعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر

خلال لقائه بوفد شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية..

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية برئاسة شينول كسرلي اوغلو مدير عام الشركة، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأوزغور بوركوغلو المدير المالي بالشركة والدكتورة دينا فلتس مسؤولة الشئون التنظيمية والعلاقات المؤسسية بالشركة.

وأكد سمير، حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة هيات ايجيبت للمضي قدماً في المشروعات التي تعتزم إنشائها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة الحالية.

ورحب وزير التجارة، باعتزام شركة هيات ايجيبت توطين صناعة المنتجات الصحية محلياً وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال دراسة إنشاء مشروعات جديدة لها في مصر لتوفير منتجات محلية عالية الجودة وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وكذا توفير المزيد من العملة الأجنبية وبما يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

وأشار إلى رغبة الشركة في التوسع في النشاط التصديري من خلال جعل مصر مركز تصديري لعدد من منتجاتها لفروعها المختلفة خارج مصر، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصري والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية في اطار شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لا سيما وأن الشركة تقوم بالفعل بالتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لتشجيع الصادرات وبما يسهم بشكل فعال في تشجيع الصناعة المحلية ونمو الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أكد شينول كسرلي اوغلو مدير عام شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحور لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 5 مصانع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية بشمال غرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة والمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

مصر مركز الإنتاج الرئيسي للشركة لمنطقة شمال أفريقيا

وأضاف أوغلو أن مصر تعد مركز الإنتاج الرئيسي للشركة لمنطقة شمال أفريقيا ومركزاً للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأقصى والأمريكتين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة.