التواصل اللفظي وغير اللفظي في مؤتمر بالمعهد الأفروآسيوي

21 إبريل في جامعة القناة

تحت عنوان "التواصل اللفظي وغير اللفظي ورقمنة العلوم" يُنظم معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس مؤتمرًا علميًا بمدينة الإسماعيلية وذلك يوم السبت الموافق 20 إبريل .

صرح بذلك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

ويقام المؤتمر تحت إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.وبإشراف الدكتورة سحر حساني بربري عميد المعهد، و الدكتور حسنين السعيد وكيل المعهد للدراسات العليا.

يتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية وهي: الدراسات والبحوث في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الدراسات الاجتماعية والنفسية، الدراسات والبحوث الإعلامية، الدراسات الفرانكفونية.

هذا وينبثق من كل محور نقاط متعددة.. فيناقش محور الدراسات والبحوث في اللغة العربية والدراسات الإسلامية:

الخطاب غير اللفظي في القرآن الكريم والسنة النبوية، علم الإشارات بين الفقه وأصوله، الخطاب غير اللفظي في النص الشعري، علم الإشارات ورمزية اللغة.

أما المحور الثاني وهو : الدراسات الاجتماعية والنفسية فيعرض لغة التواصل في المجتمع الافتراضي ( الكلمة، الرمز، الأيقونة، الوجوه، الصورة )، الحضور الافتراضي والحضور الاجتماعي في ضوء تحديات رقمنة العلوم الاجتماعية، الفروق بين الثقافات في عمليات التواصل عبر الشبكة ( المشاركة، والتعلق والتعقيب)، مواقع التواصل الاجتماعي، برامج تحسين مهارات التواصل الاجتماعي.

فيما يتناول محور الدراسات والبحوث الإعلامية: الاتحادات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي، الإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية، واقع ومستقبل المنصات الرقمية، تكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، صناعة المحتوى الرقمي بين حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية، الصحافة الرقمية وآفاق التطور وتحدياته.

وأخيرا محور الدراسات الفرانكفونية ويتطرق إلى التواصل الغير اللفظي ودوره في طرق التدريس المبتكرة، صعوبات التواصل اللفظي باللغة الفرنسية في الشعوب العربية، مهارات التواصل الشفهي باللغة الفرنسية.

ويعمل معهد الدراسات الافرواسيوية على تخريج كوادر متخصصة في الدراسات المتعلقة بقارتي أفريقيا وآسيا من حملة الدبلوم والماجستير والدكتوراه للوفاء باحتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والإسهام بشكل فعال ودائم لتحقيق التواصل والربط بين مصر وأفريقيا وآسيا نظراً للموقع المتميز لجامعة قناة السويس ودعم سياسات مصر تجاه أفريقيا وآسيا، وتحقيق رسالتنا من خلال الالتزام بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحوث والدراسات الأفريقية والآسيوية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.