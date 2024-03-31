باحثة فلسطينية تكشف الوضع المأساوي في مجمع الشفاء وتصفية القطاع الصحي| فيديو

كشفت الدكتورة تمارًا حداد، الباحثة السياسية من رام الله، الوضع المأسواي الذي ياني منه مجمع الشفاء بسبب الاقتحامات المتكررة من قوات الاحتلال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن المجمع يعاني من كارثة إنسانية صعبة جدًا، والمجمعات الطبية فى غزة تعانى نتيجة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي فى هذة المناطق.

وأوضحت: “هذة الإقتحامات المستمرة التى تعزز واقع الانتهاكات تؤثر على الواقع الإنساني في قطاع غزة، وبالتحديد فى مجمع الشفاء”.

تصفية القطاع الصحي في غزة

وأكدت أنه قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء للضغط على المرضى والأطباء، لإخراجهم بشكل قصري وإخراج البقية المتواجدين الآن النازحين فى المجمع حتى يخرجوا من هذا المجمع وتحويل هذا المجمع الى مركز إعتقال، والسيطرة الأمنية الشاملة لقطاع غزة، والذى ينعكس هذا بالأساس على الواقع الإنساني وعلى الواقع الصحي وعلى المستوي المعيشي والغذائي.

وتابعت: “هناك تصفية متعمدة ممنهجة فى كل القطاعات الصحية، والآن هم يحاولون بقدر الإمكان تصفية هذة القطاعات، والآن يركزون على المنطقة الشمالية ويريدون إقتطاع جزء كبير من هذة المناطق ويحولوها الى مناطق أمنية عازلة، حتى على مستوى منطقة مجمع الشفاء يعتقدون أن هذة البقعة كموقع إستراتيجي وجغرافي مهم جدا والمجمع على مساحة خغرافية كبيرة، وبالتالى هم يريدون إما هدم جزء من هذا المجمع”.

