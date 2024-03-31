"جمعة" و"طلعت" يبحثان إنهاء التحول الرقمي بهيئة الأوقاف المصرية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات، والدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة، والمستشار محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام، والأستاذة رنا حته معاون وزير الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور مدير مشروع إدارة اصول وأملاك الدولة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، واللواء عمرو شكري الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وأحمد عبدالرؤوف وكيل البر والأوقاف، وراندا صلاح رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وسمر إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وعدد من المختصين من كلا الوزارتين.

تعاون مشترك بين الأوقاف والاتصالات

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، وجهوده في دعم ملف التحول الرقمي بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا حرصه على سرعة إنهاء عملية التحول الرقمي فيما يتصل بشئون الوقف.

من جانبه قدم الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه الكبير بملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا الاجتماعي تنسيقي لمتابعة ملف الحصر، ووضع خطة لإنهاء الملف كاملا قبل نهاية العام المالي 2024م، مؤكدًا على ضرورة التسريع من وتيرة هذا الملف.