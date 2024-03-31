الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

القرأن
القرأن

 أوضح الشيخ محمود عويس، واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل العشر الأواخر من رمضان، موجهًا نصائح مهمة لاستغلالها. 

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مواقيت الصلاة في اليوم الحادي والعشرين من رمضان

 وقال خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إنّ شهر رمضان أيام معدودات قليلة جدًا تمر مرور البرق على المسلمين.

وأوضح أن النبي “صلى الله عليه وسلم” والصحابة والتابعين والصالحين كانوا يستغلون العشر الأواخر استغلالًا عظيمًَا جدًا لأنهم يدركون قيمتها وأهمية هذه الأيام من الشهر الفضيل.

ماذا يفعل الرسول في العشر الأواخر من رمضان؟

 أكد أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله بأنواع الطاعات، وأيقظ أهله للصلاة، واجتهد في العبادة زيادة على عادته، وتفرغ لها واعتزل نساءه”.

 وذكر أن النبي كان يقيم غالب الليل ويسهره في طاعة الله، متابعًا: “يجب أن نخرق عاداتنا في هذه الأيام المباركات، فمن ينام نصف الليل، فإن النبي كان ينام قليلًا جدًا في العشر الأواخر من رمضان، وبدلًا من التحدث كثيرًا مع الناس أصمت في هذه الأيام، وليتكلم لسانك بطاعة الله مثل الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي”.

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