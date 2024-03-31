مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في اليوم الحادي والعشرين من رمضان:

القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م

الاسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:4 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م

طنطا

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:0 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م

المنصورة

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:33م

الزقازيق

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م

سوهاج

موعد صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م

بني سويف

موعد صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:0 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م