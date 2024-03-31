الأحد 31 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواقيت الصلاة في اليوم الحادي والعشرين من رمضان

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة  في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.

txt

استعدادات "اجتماع الصلاة" بكنيسة القديس بولس

txt

مواقيت الصلاة في اليوم العشرين من رمضان


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في اليوم الحادي والعشرين من رمضان:
القاهرة 
موعد صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
الاسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:4 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م
طنطا
موعد صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:0 ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م
المنصورة
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:33م
الزقازيق
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
سوهاج 
موعد صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م  

بني سويف

موعد صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:0 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م

مواد متعلقة

الأحداث التي وقعت في اليوم الـ21 من شهر رمضان الكريم

أدعية اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الكريم

حدث فى 20 رمضان .. قصة اغتيال على بن ابى طالب

تعرف على عدد ساعات الصيام اليوم الاخر لشهر رمضان 2024

الاعتكاف بالمساجد .. تعرف على أفضل الأعمال المُستحبة فى رمضان

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ21 من رمضان (بث مباشر)
الجريدة الورقية