الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اختصاصي نفسي تكشف دور دراما رمضان في علاج المشكلات الأسرية (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

 كشفت الدكتورة أميرة عبدالرزاق، اختصاصي نفسي إكلينيكي، دور دراما رمضان في تقوية الأواصر وعلاج المشكلات الأسرية. 

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مسلسل إمبراطورية ميم| خلاف كبير بين نور النبوي ومايان السيد

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مسلسل إمبراطورية ميم| موعد عرض الحلقة 20 والقنوات الناقلة

 قالت خلال حوارها مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنّ الدراما لها دور مهم جدًا في المجتمع وتقوية الأواصر الأسرية وعلاج المشكلات التي يواجهها الشباب وتتعرض لها الأسرة المصرية بشكل عام، فهي المنفذ الذي يتم إيصال الرسائل بشكل غير مباشر للأسرة والشباب من خلاله. 

 وأوضحت، أن مسلسل “إمبراطورية ميم” كان له أثر مهم جدًا في دراما رمضان هذا العام، فقد ناقش دور الأب والسلطة الأبوية، فالأبناء لديهم الرفض لفكرة السلطة ويرغبون في الانعتاق من السلطة الأبوية.

 وتابعت: “المسلسل عالج هذه القضية، خصوصًا أن هناك مشكلة اجتماعية لدى الشباب في المجتمع، وهي رفض أي تدخلات من الأهل الذين يحاولون متابعتهم وفرض آرائهم باستمرار بسبب الإحساس بالخوف عليهم”. 

أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم":

 ينافس مسلسل “إمبراطورية م” في موسم دراما رمضان، وهو بطولة كل من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

 

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم:

 تُعرض حلقات المسلسل الذي ينافس في سباق دراما رمضان ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساءًا والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحًا. ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساءً والساعة الـ3.30 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء. 

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