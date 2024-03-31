طقس حار رطب على الأجواء بالإسماعيلية

يسود اليوم الأحد أجواء حارة نهاراً مع نشاط متوسط للرياح على مناطق مختلفة من محافظة الإسماعيلية على فترات متقطعة وذلك في اليوم ال21 من شهر رمضان المبارك كما يسود طقس لطيف معتدل خلال ساعات المساء .وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٣٣° درجة مئوية والصغرى ١٧° درجة مئوية.

وتسببت حرارة الطقس خلال ساعات النهار في كساد نسبي بحركة البيع والشراء بالمناطق التجارية بوسط مدينة الإسماعيلية وبدت المحلات التجارية شبه خاوية خلال ساعات الظهيرة بسبب حرارة الطقس تزامنا مع ساعات الصيام وسط توقعات باستئناف نشاط الحركة التجارية في ساعات المساء مع تراجع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس.

فيما بدت حركة البيع والشراء محدودة داخل أسواق الخضر والفاكهة خلال ساعات النهار إلا أنها تعاود نشاطها عقب صلاة العصر وبدء تراجع درجات الحرارة.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة عدل أصحاب الأراضي الزراعية بقرى الاسماعيليه من مواعيد حصاد المحاصيل .وتشهد الفترة الحالية حصاد محصول الفراولة بالاسماعيليه حيث تبدأ اعمال الحصاد في السادسة صباحا وتنتهي قبل الثانية عشر ظهرا مراعاة لساعات الصيام الطويلة في أوقات الطقس الحار.

من الصباح الباكر تنتشر العمالة الزراعية في حقول الفراولة المنتشرة في مراكز الاسماعيليه من شرقها لغربها .وفي ساعات الظهيرة تتوافد شاحنات نقل المحصول لتنقل حصاد اليوم إلى مصانع الحلوى وأخرى لأسواق الجملة بمحافظات مصر المختلفة .

ويبدأ موسم حصاد الفراولة في محافظة الإسماعيلية في أول مارس من كل عام حيث تتحول حقول الفراولة لخلية نحل منذ ساعات الفجر وحتى الغروب .وتتنوع الاعمال بين جني الفراولة وفرز المحصول والتعبئة والتغليف وهي أعمال يدوية ينفذها الالف من اهالي قرى الاسماعيليه خلال أشهر مارس وابريل وحتى منتصف مايو من كل عام .

وتشهد حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس نشاطا ملموسا خلال الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيا حيث انتشرت مراكب الصيد مع بزوغ الفجر اليوم باحثين عن رزقهم في أعماق البحر ..وعادة ما تزيد فرص صيد الاسماك خلال ساعات الليل .

وحذر أطباء من تقلبات حالة الطقس خلال الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا ومدى تسببها في إصابة المواطن بوعكات صحية بسبب تخفيف الملابس .