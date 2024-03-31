أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد في الفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 31 مارس، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت إرتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد مبلغ 110 جنيها ثم انخفض ليصل إلى 100 جنيها للمستهلك.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 370 إلى 390 جنيها للبتلو، ومبلغ 400 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام واستقرار أسعار الأعلاف.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 100 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 9 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 92 جنيه والساسو 112 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 140 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 210 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 57 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 100 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 140 جنيها للكرتونة

رغم توافر المعروض.. إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن توافر المعروض منذ بداية شهر رمضان بسبب قيام أصحاب المزارع بضبط موعد البيع في المزرعة مع الشهر الكريم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار اللحوم، خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار بدرجة كبيرة.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء لتتزامن مع شهر رمضان.