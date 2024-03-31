أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31 مارس بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم ، إستقرارا في الأسعار منذ بداية شهر رمضان وتوافر المعروض من الخضروات بالأسواق، اليوم الأحد الموافق 31 مارس.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا في أسعار بعض الأنواع، مساء أمس السبت بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاة وأبو جندير، وسوق الخميس بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

إستقرار الأسعار وتوافر المعروض وكيلو الثوم ب20 جنيها في الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 22 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و15 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و20 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و22 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و17 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و35 جنيها لكيلو الملوخية، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم الجديد مبلغ 20 جنيها، ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 80 جنيها مع ازدياد الطلب عليه.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و15 جنيها للفراولة، و35 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار البلح الصعيدي وبلح الواحات البحرية من 40 الى 60 جنيها للكيلو، و15 جنيها لكيلو الجوافة.