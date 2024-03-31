الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سقوط شجرة معمرة في المسجد الأقصى على شاب بسبب حفريات الاحتلال (فيديو)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

 سقطت شجرة معمرة في باحات المسجد الأقصى على شاب وأصابته أثناء أداء صلاة العشاء والتراويح، بسبب حفريات الاحتلال في الأقصى. 

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ21 من رمضان (بث مباشر)

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الذكرى الـ 48 ليوم الأرض .. حماس: طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن المقدسات

 وتسببت الحفريات التي تنفذها قوات الاحتلال حول وتحت المسجد الأقصى، في حدوث تشققات وانهيارات في ساحات المسجد خلال أوقات سابقة.

سر حفريات الاحتلال في الأقصى:

 أكدت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

 وقال الشيخ عمر فهمي الكسواني، مدير مسجد الأقصى الشريف، عن حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل أساسات المسجد الأقصى، إن سور المسجد الشرقي وقع منه حجر فأخذه الاحتلال ولم يعده حتى الآن، منوهًا إلى أنهم رمموا السور الغربي لكنهم في نفس الوقت يواصلون الحفريات مما يشكل خطرًا على الأساسات، مواصلًا: "افتتحوا أنفاقًا ويحاولون تغيير المعالم داخل ساحة حائط البراق ببناء قاعات تحت الأرض ويخرج بـ5 طوابق حتى تشرف على المسجد الأقصى".

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