ليفربول يستضيف برايتون في الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي اليوم

يستضيف فريق ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره برايتون، على ملعب «أنفيلد»، اليوم، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، «الرابعة بتوقيت السعودية»، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقابل ليفربول وبرايتون من قبل 36 مرة بمختلف المسابقات، استطاع «ريدز» الفوز في 19 مباراة، وفي المقابل حقق برايتون 6 انتصارات، وحسم التعادل 11 لقاءً.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي تاريخ مواجهات ليفربول وبرايتون، بواقع 8 أهداف خلال 14 مباراة.



يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع أرسنال المتصدر بفارق 7 أهداف.

بينما يأتي فريق برايتون في المركز التاسع، برصيد 42 نقطة، حققها من خلال الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر في 8 مواجهات سابقة.