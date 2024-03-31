ضياء السيد: تامر مصطفى يعرف الزمالك جيدا.. ومحمد شحاتة يستحق التواجد أساسيا 

علق ضياء السيد، نجم الأهلي السابق على مباراة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد السلام.

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وقال ضياء في تصريحات عبر بربرنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناةالمحور: "تامر مصطفى له تاريخ مع نادي الزمالك وحقق الفوز على الزمالك في وقت سابق، ومن الصعب مواجهة شخص يعرفك بشكل جيد ولكن خوض المباراتين في القاهرة هو الأمر الأفضل".

وتابع: "الزمالك لابد وأن يأخذ المبادرة في الدقائق الأولى وتامر مصطفى سيلعب على التحولات الهجومية".

وأكمل: "أكثر ما ضر نادي الزمالك في فترة أوسوريو هي اللعب بطريقة المدرب وليس بقدرات اللاعبين الأمر الذي تسبب في أزمات كبيرة للأبيض".

وأردف: "مباراة فيوتشر سيكون لها طابع خاص وتعامل مختلف".

وقال: "محمد شحاتة كان يستحق اللعب مع الزمالك في المباريات الماضية، وكان سيكتسب خبرات كبيرة، وسيكون إضافة قوية لنادي للفريق".

واختتم: "تامر مصطفى يمتلك لاعبين لديهم خبرات قوية، وسيستغلهم بشكل جيد في التحولات الهجومية".