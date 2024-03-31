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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2008 يتعادل مع المصري بدوري الجمهورية

إسماعيلي 2008
إسماعيلي 2008

خسر فريق الإسماعيلى مواليد 2008 من المصرى البورسعيدى بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأخير ببورسعيد.

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وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 حيث أحرز هدف للإسماعيلي اللاعب عمر فتوح..
بدأ الفريق بتشكيل مكون من..
مصطفى حسنى فى حراسة المرمى ، و محمد حازم و اواب محمد عبدالفتاح و مصطفى رفعت و الحبيب اسلام فى خط الدفاع ، و حمادة عبدالمجيد ( مهند مجدى ) و محمد سامح ( على حسنى ) و ياسين أشرف العتر ( عمر أحمد فتوح ) و زياد شاكر ( أحمد هانى) فى خط الوسط ، و إبراهيم عمرو النجعاوى و محمد مصطفى ( عمر عبدالمقصود) فى خط الهجوم.
جهاز فنى مكون من
اسلام كاظم مدير فني..
و فتحى رشدى مدرب عام.
و أحمد فاروق مدرب حراس.
و محمد موسى علاج طبيعى.
و إبراهيم عبدالوهاب إدارى الفريق.
و أحمد شيتوس مخطط أحمال الفريق .

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