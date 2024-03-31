تعرف على أصل حكاية كذبة إبريل

كذبة إبريل..في الأول من إبريل كل عام اعتاد بعض الناس من كل دول العالم على الكذب على بعضهم بطريقة ساخرة وهو ما أطلق عليه كذبة إبريل والتي تعد تقليدًا أوروبيًا جاء مع بداية السنة الميلادية في القرن السادس عشر.

أصل حكاية كذبة إبريل

ويرجع أصل حكاية كذبة إبريل بعد أن ظلت الكثير من مدن أوروبا تحتفل بمطلع العام في الأول من أبريل، في حين يبدأ احتفال نهاية الشتاء وبداية الربيع من 25 مارس إلى 1 أبريل.

ثم جاء البابا جريجوري الثالث عشر بنهاية القرن السادس عشر وعدل التقويم ليبدأ العام في الاول من يناير، وتبدأ احتفالات الأعياد من 25 ديسمبر، حيث أطلق الناس على من ظلوا يحتفلون حسب التقويم القديم تعليقات ساخرة لأنهم يصدقون (كذبة أبريل).

روايات كذبة إبريل

وتحمل بعض الروايات أن قصص كانتربري للكاتب جيفري شوسر، التي تعود للقرن الرابع عشر، حكايات عن "كذبة أبريل"، ما ينفي هذا الأصل الجريجوري.

ثم إن هناك كثيرا من الشعوب لديها طقوس أقدم من العصور الوسطى الأوروبية تشبه تماما "كذبة أبريل"، وهو ما يؤكد أن ما يشاع حول تاريخ وأصل كذبة أبريل قد يكون "كذبة" في حد ذاته.

وتقول بعض الروايات أيضًا إن تلك العادة بدأت مطلع القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين، فقد كان هناك مهرج للقصر يدعى كوغل قال أمام الامبراطور أن المهرجين يمكن أن يحكموا بشكل أفضل من الامبراطور، ومن باب التسلية نصب الامبراطور مهرجه إمبراطورا ليوم واحد (في 1 أبريل) حيث قرر كوغل نشر السخرية والمتعة في ذلك اليوم في أنحاء الامبراطورية.

الأمر الذي أعجب الإمبراطور بالفكرة وتسلى بها فصارت تقليدا كل عام في ذات اليوم.

وتحمل بعض الروايات الاخرى أن كذبة إبريل ترجع للقرون الوسطي وترتبط بعيد يسمي" عيد جميع المجانين " حيث كان يطلق سراح المجانين في بداية شهر إبريل وكان يصلي العقلاء شفاعة لهم

وبالتالي تنوعت التكهنات التي تبحث عن اصل كذبة إبريل فالعالم يكذب للمزح والمرح في اول إبريل من كل عام احتفالا ببداية شهر ابريل شهر الربيع وتفتح الزهور دون معرفة حقيقة اطلاق هذة الكذبة.