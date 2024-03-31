يبحث الكثير من الموظفين عن إجازات شهر أبريل، يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما بطبيعة الأمر إجازة رسمية، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء 9 أبريل، وحتي يوم الخميس الموافق 11 أبريل.

صلاة العيد عيد الفطر المبارك

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية تؤدى صلاة العيد عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

الإجازات والعطلات الرسمية

وفي سايق ذلك يبحث الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص البحث عبر “ جوجل” عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية الفترة المقبلة.

إجازات شهر أبريل 2024

5 أبريل الموافق يوم الجمعة " عطلة أسبوعية"

6 أبريل الموافق يوم السبت" عطلة أسبوعية"

10 أبريل الموافق يوم الأربعاء" إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك"

11 أبريل الموافق الخميس" إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك"

12 أبريل الموافق يوم الجمعة" إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك"

13 أبريل الموافق يوم السبت" عطلة أسبوعية"

إجازات شهر أبريل

19 أبريل الموافق يوم الجمعة" عطلة أسبوعية"

20 أبريل الموافق يوم السبت" عطلة أسبوعية"

25 أبريل الموافق يوم الخميس" عيد تحرير سيناء"

26 أبريل الموافق يوم الجمعة" عطلة أسبوعية"

27 أبريل الموافق يوم السبت" عطلة أسبوعية"