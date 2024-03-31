الأحداث التي وقعت في اليوم الـ21 من شهر رمضان الكريم

شهد اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الكريم العديد من الأحداث والوقائع التي كان لها أثرًا بالغًا على مدار التاريخ، إذ تنوعت ما بين رحيل بعض الشخصيات والرموز الإسلامية وبين الفتوحات والانتصارات التي حققها المسلمون.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الأحداث التي وقعت في الحادي والعشرين من رمضان:

وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي

توفي الحجاج بن يوسف الثقفي في الحادي والعشرين من رمضان عام 95 هجريا وهو من أبرز مقاتلي الدولة الأموية حيث اشتهر بالقوة والعنف في معاملة خصوم الدولة، فقد قام بالعديد من الفتوحات الإسلامية.

انتصار المسلمين على الصليبين

وشهد اليوم الحادي والعشرين من رمضان عام 559 هجريا، دخل السلطان نور الدين، قلعة"حارم" بمدينة أنطاكية، والتي احتلها الصليبين واستطاع جيش المسلمين الحصول عليها، حيث تعتبر المدينة من أقوى الحصون الصليبية في بلاد الشام آنذاك.

رحيل الشيخ إبراهيم عزت

وقد شهد اليوم الحادي والعشرون من رمضان عام 1403 هجريا رحيل أبرز الدعاة بمصر خلال الربع الاخير من القرن العشرين وهو الشيخ إبراهيم عزت الذي كان له دورا كبيرا في الدعوة الإسلامية خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات، حيث أثر بشكل كبير في وعي عدد من الحركات الإسلامية التي التحق بصفوفها، حيث اشتهر بخطبه المؤثرة التي استفاد منها آلاف المسلمين.

بدء الحفر لقناة السويس

وبدأت أعمال الحفر في قناة السويس يوم 21 رمضان عام 1275 هجريًا، والذي استمر نحو 10 سنوات، وشارك 60 ألف فلاح مصري في حفرها، وبلغ طولها آنذاك 162.5 كم، وكان الهدف منها الربط بين البحرين الأبيض والأحمر.

العقيقة

وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 3 هجريًا، عق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام (أي ذبح عقيقة وهو ما يذبح فى اليوم السابع للولادة)، عن حفيده الحسن بن علي، نجل إبنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم، وحلق النبي شعره وأمر باخراج صدقة تبلغ وزن شعره فضة.

الهجوم على قلعة سيفاستوبول

كما شهد اليوم الحادي والعشرين من رمضان عام 1271 هجريًا، وخسر الروس نحو 20 ألف قتيلًا، في هجوم شنه جيش الاتفاق الفرنسي الإنجليزي الموالي للدولة العثمانية على قلعة سيفاستوبول الواقعة في أوكرانيا أثناء حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا.

وفاة ابن الرومي

وشهد اليوم الحادي والعشرين من رمضان عام 841 هجريًا، وفاة العالم الكبير علاء الدين إبراهيم الرومي الحنفي، والذي كان كان فقيهًا بارعًاً في علوم شتى.