أدعية اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الكريم.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية اليوم الحادي والعشرين من رمضان:

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليى ولاتجعل على فيه لشيطان سبيلا يا قاضي حوائج السائيلن

اللهم بلغنا ليلة القدر واعتقنا من النار

اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا يا قادر، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واسرف عنا شر ماقضيت يا هادى وتولنا فيمن توليت ويا آمر وقاضى أؤمر لنا وعلينا بالخير.

اللهم لا تعذبنا فى الدنيا او الاخرة برحمتك نستغيث يا مغيث.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

اللهم افتح لي من أبواب فضلك وأنزل عليِّ بركاتك ووفقني فيه لموجبات رحمتك.