ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، عاطل لقيامه بالاشتراك مع ربة منزل بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاسكندرية خلال شهر رمضان المعظم.

خلال شهر رمضان ..ضبط عاطل وربة منزل بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الاسكندرية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بالترويج عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باستعداده وإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.



القبض على المتهمين بتجريد طالب." ذوي الاحتياجات الخاصة"من ملابسه وتصويره أثناء الاستحمام عاريا بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بتجريد طالب من ملابسه وتصويره أثناء الاستحمام عاريا المنوفية وبث الفيديو عبر الفيس بوك.

وتلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه (طالب "من ذوى الاحتياجات الخاصة") بقيام شخصين باستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه وقيام أحد المتهمين بالاستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض ري وقيام الآخر بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بقيامهما بذلك بقصد المزاح، وحذفهما مقطع الفيديو عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حملة أمنية لمتابعة التزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديدة المقررة في قنا

كما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة لمتابعة التزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديدة المقررة في قنا

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن استغاثة لأهالى قرية الأشراف الغربية بقنا، بدعوى تضررهم من عدم التزام قائدى سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المُقررة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات المرورية بمحافظة قنا ومن بينها المنطقة محل الشكوى لمتابعة التزام سائقى السيارات بالتعريفة الأجرة الجديد المقررة والالتزام بخط السير.

القبض علي لصوص سرقة أستراحة مدينة إدفو بإسوان

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لصوص سرقة استراحة مدينة إدفو، وتوالت النيابة التحقيق

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الادعاء بسرقة بعض المحتويات من الاستراحة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان.

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة عن طريق الدخول للاستراحة من خلال شباك خلفى بها وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.