حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

قيمة زكاة الفطر في رمضان وجواز أخراجها مالاً للمستحقين من المسائل التي تشغل بال الكثير من المسلمين، حيث ينقسم فريقين بين مؤيد لأخراج زكاة الفطر حبوب، والآخر يود إخراجها مالاً.

زكاة الفطر

وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهى صدقةٌ من الصدقات، أخرجه أبوداود وابن ماجه.

قيمة زكاة الفطر

وحدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريا، بـ35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ30 جنيهًا.

مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

ورد على تساؤلات المواطنين، كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل، أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير،مؤكدًا أن الأصل في زكاة الفطر، أن تكون طعامًا.