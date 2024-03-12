الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

من هم الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر ؟

زكاة الفطر
زكاة الفطر

يسعى الكثير من المسلمون في رمضان إلى معرفة مقدار زكاة الفطر بغية اسخراجها، ولكن في نفس االتوقيت هناك فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر  ما يعني انهم غير مطالبون باستخراجها.

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وكان الدكتور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 30 جنيهًا.

من هم الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر ؟

لاتجب زكارة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.

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