بدأت الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان المبارك، منذ أذان المغرب وحتى أذان فجر غدًا، ويتقرب المسلمون إلى الله في تلك الليالي المباركة بالقرآن والصلاة والدعاء.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان المبارك.

دعاء ليلة 13 رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني على كائنات الأقدار، ووفقني للتقي وصحبة الأبرار، بعونك ياقرة عين المساكين.

اللهم إن كان رزقي بعيدًا فقربه لي، وإن كان قليلًا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا رب العالمين.

اللهم كما أعنتنا على صيام العشر الأوائل من رمضان أعنا على صيام باقي الشهر وتقبله منا.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقرَّبين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين.

اللهم يا سميع الدعاء، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ارحمني رحمة واسعة واكتب لي أجر القيام والصيام في هذا الشهر الفضيل مضاعفًا يا غفور يا رحيم.

اللهم افتح لي فيها أبواب الجنان، وأغلق عني فيها أبواب النيران، ووفقني فيها لتلاوة القرآن، يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.