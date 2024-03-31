أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع سعر الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرنحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي



وفي 6 مارس الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الايداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، و ذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ،إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي أنه نظرا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.