سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

سعر الدولار.. سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والمركزي المصري، متوسط سعر، وسجل نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي المحلي دون أي تغيير، على مستوى 39 بنكا حكوميا وخاصا.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في ميد بنك



وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

متوسط السعر

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك الأخرى نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي، الإسكندرية، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي AI،العربي الافريقي الدولي، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات EB، البركة، قناة السويس".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول محققا نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع.

اعلى سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك الأهلي الكويتي.

ويذكر أن البنك المركزي المصري اصدر تعليمات البنوك بشأن "المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك".

وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والمرسلة لرؤساء البنوك بضرورة الالتزام بتلك التعليمات لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي .

كما تضمنت التعليمات بموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، بدءاً من نهاية السنة المالية لعام 2024.

اسباب اتخاذ القرار



أرجع قرار محافظ البنك المركزي لإصداره ذلك التقرير في إطار حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة "رواد النيل" بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة https://np.eg.

