لقطة إنسانية .. طفل مغربي يثير تعاطف أشرف حكيمي

في لقطة انسانية تداول رواد التواصل الاجتماعي الساعات الاخيره صورة لطفل مغربي يبلغ من العمر ستة أعوام صنع قميصًا مخصوصًا لنجمه المفضل أشرف حكيمي من القماش المعد لتخزين الأطعمة الغذائية.

وكتب الطفل المغربي على القماش الذي صنعه اسم مواطنه أشرف حكيمي.

وقام اللاعب الدولي المغربي بإعلان تضامنه مع الطفل الصغير طالبًا أن تتواصل أسرة الطفل معه.

وأكدت تقارير مغربية على أن حكيمي قام بتخصيص مبلغ مالي كبير لاسرة الطفل المغربي على أن يعقد معه مقابلة شخصية في اقرب توقيت.