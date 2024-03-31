تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الكرة الطائرة

نجح فريقا الأهلي والزمالك لكرة الطائرة رجال في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز، للموسم المحلي 2023/2024.

جاء ذلك بعدما تمكن الأهلي والزمالك من تخطي سبورتنج وسموحة على الترتيب في دور نصف النهائي الذي أقيم بنظام بلاي أوف 3.

وتمكن الأهلي من تخطي نظيره سبورتنج بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين حيث فاز في المباراة الأولى بنصف النهائي بنتيجة 3/0، قبل أن يكرر الفوز بنفس النتيجة مساء اليوم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/14

25/18

26/24

فيما نجح الزمالك في التأهل للمباراة النهائية على حساب سموحة بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين أيضًا، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3/1، بينما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15

25/21

25/17

وكان فريقا السيدات بالأهلي والزمالك قد تأهلا لنهائي دوري سيدات الطائرة، على حساب سبورتنج وسموحة على الترتيب، في الدور نصف النهائي.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد الدور النهائي لبطولة دوري الرجال والسيدات، حيث سيقام نهائي السيدات أيام 2 و 4 و 6 من أبريل ، بينما سيقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و 7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.