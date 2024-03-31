وفاة بلوجور كيني يثير غضب المواطنين

أثار وفاة بلوجور من كينيا، غضب كبير في نيروبي، بعد مشاركة تفاصيل حميمة عن حياته مع عدد كبير من المتابعين ، قد يكون لدى المعجبين الذين يشعرون أنهم يعرفونهم بطريقة ما أفكار مختلفة.

وفي كينيا، من المحتمل أن يحضر مراسم دفن عادية لرجل يتيم يبلغ من العمر 23 عاما، أولئك الذين كانوا مقربين منه.

لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة ل TikToker Brian Chira الذي توفي قبل أسبوعين في حادث سير بالقرب من العاصمة نيروبي.

كان قد جمع أكثر من 400000 متابع في ما يزيد قليلا عن عام. مقاطع الفيديو الصريحة والذكية ، التي تتناول القضايا الاجتماعية والعلاقات ، تم تسليمها مباشرة إلى الكاميرا ، مسلية ، وأحيانا صدمت ، كثير من الناس.

كما أراد معجبوه - المعروفون باسم "عشيرة شيرا" - الإشادة به بعد أن قطعت حياته بشكل مأساوي. لقد ساعدوا في المساهمة في صندوق الجنازة ، الذي جمع أكثر من 60,000 ألف دولار (48,000 جنيه إسترليني) للدفن ، تاركا المنظمين في حالة ذهول.

لكن عائلة شيرا وجيرانه ما زالوا يترنحون بعد أن دفن الآلاف منهم في قرية جيتي النائية في وسط كينيا.

وكان من المقرر في البداية أن يستوعب حدث الثلاثاء 500 شخص، لكن عدد الحضور ارتفع إلى أكثر من 5000 شخص.

ضخمة وجامحة

"كان هؤلاء مجرد TikTokers عشوائيين ، ولم يحشدهم أحد حقا. اعتقدنا في الواقع أنهم كانوا يحضرون مراسم دفن أخرى في الحي" ، أحد منظمي الحدث ، صديق شيرا فوستين لوكال لبي بي سي.

يعرف لوكالي أيضا باسم بابا تاليشا على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث لديه عدد كبير من المتابعين لتصويره.

وقال إنهم اضطروا إلى تنظيم المزيد من الخيام والمقاعد بسرعة للحشد المتزايد من المشيعين.

وعلى الرغم من الإشادة بالشبان لجعلهم الجنازة ممكنة، إلا أن بعضهم بدا وكأنه يسيء التصرف.

وقال القرويون إنهم لم يروا قط مثل هذا الحشد الهائل والجامح من الشباب، الذين كان بعضهم في حالة سكر.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشخصيات الدينية لم تستطع حتى الحصول على فرصة لقيادة مراسم الدفن حيث بدا أن البعض يدفع المشيعين الآخرين بعيدا عن الطريق للبث المباشر أو تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط صور سيلفي حول قبر شيرا.

غمرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالدفن وسائل التواصل الاجتماعي.مثل هذا العدد الكبير من الشباب نادر حتى خلال الحملات السياسية في كينيا.

كان تشيرا لا يزال موضوعا شائعا في كينيا مع أكثر من 7000 مشاركة على X ، بعد أيام من دفنه.

اشتهر TikToker في ديسمبر 2022 عندما أجرت معه محطة تلفزيونية محلية مقابلة كشاهد على حادث طريق. في المقابلة الفيروسية ، استحوذت بلاغة شيرا باللغة الإنجليزية وشخصيته الجذابة على انتباه المشاهدين.

استفاد من التعرض المفاجئ لبناء وجود ضخم على الإنترنت.

بعد أن تيتمت في طفولتها ، اضطرت شيرا إلى ترك الجامعة بسبب نقص الرسوم. قالت جدته إستير نجيري إن شيرا تركت في رعايتها في سن الثامنة بعد وفاة والدته.

القبض عليهم واتهامهم

كشف شيرا لاحقا في مقابلة إذاعية أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ، مما دفعه إلى تعاطي الكحول وأدى به إلى الوقوع في الاكتئاب.

جعلته صراعات حياته جزئيا يزدهر كمنشئ محتوى حيث استخدم منصته لمشاركة تجاربه الشخصية بصدق جذاب.

ولكن بصفته TikToker طموحا ، لم يكن Chira غريبا على الجدل وغالبا ما أوقعته انفجاراته عبر الإنترنت في ورطة. في أغسطس من العام الماضي ، تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة التحرش الإلكتروني ضد زميل TikToker.

كما ارتدى ملابس نسائية في بعض مقاطع الفيديو ، مما أثار غضب بعض الناس.

وفي ليلة 16 آذار/مارس، عثر على جثته على طريق بعد أن صدمته شاحنة انطلقت مسرعة في مقاطعة كيامبو - على بعد حوالي 16 كيلومترا (10 أميال) من نيروبي.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن السائق.

بعد وفاته ، احتشد مجتمع TikTok الخاص به معا وفي يوم الجنازة وصلوا في حافلات مستأجرة ، بعضهم يرتدون قمصانا تذكارية وقلنسوة.لكن الحشد حرم الأسرة والقرويين من فرصة دفن شيرا بكرامة، وفقا للمنظمين.

"لم نكن نحب الطريقة التي يرتدون بها ويدخنون ويشربون الكحول أمامنا. لم يحترموا حتى رجال الدين"، قال أحد القرويين لموقع نيشن الإخباري.

وقالت قروية أخرى إنها شعرت بالحزن لاستخدام كلمات مهينة أثناء الدفن.

دفن تشيرا بجوار جده الأكبر، وشاهد القرويون منشئي المحتوى وهم يدوسون على القبور، على عكس تقاليد مجتمع كيكويو المحلي.

وبدا عدد قليل من ضباط الشرطة الذين تم نشرهم للسيطرة على الحشد مرتبكين وشاهدوا من مسافة بعيدة بعضهم يتدافعون لالتقاط صور سيلفي في موقع المقبرة.

قال لوكالي: "اضطررت إلى إبعاد جدة شيرا حتى قبل نهاية الدفن".

وأضاف: «حتى بعد الدفن لم يأت أي TikToker إلى العائلة ليقول آسف للخسارة، كانت جدة شيرا تشعر بخيبة أمل حقا».

وبعد الدفن، شوهد البعض وهم يسقون الزهور الموضوعة في مقبرة شيرا بالكحول، مما زاد من صدمة الزعماء الدينيين والقرويين.

تم استخدام حوالي 6000 دولار لنفقات الدفن وذهب مبلغ آخر غير محدد لدفع تكاليف الإصلاحات والأضرار التي سببها TikTokers خلال الحدث.

كان من المقرر تسليم الأموال المتبقية إلى العائلة - بعضها لبناء أو شراء منزل لجدة شيرا.

لكن النقاد يقولون إن TikTokers تخلوا عن Chira عندما حارب صراعات حياته فقط للاحتفال بوفاته.