متى يكون تساقط الشعر خطير.. علماء يوضحون

أفاد باحثون أمريكيون أنهم تمكنوا من معرفة المواقف التي يجب أن يقلق فيها الأشخاص بشأن تساقط الشعر، وفي أي الحالات يكون تساقط الشعر طبيعيًا.

اتضح أنه في بعض الحالات، يمكن أن يشير تساقط الشعر إلى مشاكل صحية، وفي حدود كمية معينة، يكون تساقط الشعر عملية طبيعية تحدث عندما يتم ببساطة استبدال الشعر بشعر آخر.

ويقول الأطباء أنه إذا تساقطت 100 شعرة يوميا، فيمكن أن يسمى هذا أمرا طبيعيا وهذا يعني أن الشعر يتجدد وينمو مكانه شعر جديد ومع ذلك، إذا كان عدد الشعر المتساقط أكثر من 100 شعرة في اليوم، فيجب عليك دق ناقوس الخطر.

وقد يشير هذا إلى مشاكل في الجسم في هذه الحالة قد تكون المشاكل ذات طبيعة جلدية، وقد تكون مشاكل على المستوى الهرموني، أو قد تكون أيضًا بسبب نقص الفيتامينات.

يقول العلماء أن الشعر يمكن أن يبدأ بالتساقط عند النساء بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم، على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا أثناء انقطاع الطمث، عندما يتم ضبط التوازن الهرموني وقد يرتبط هذا التأثير أيضًا بتناول الأدوية الهرمونية.

عند الرجال، غالباً ما تسبب الثعلبة الصلع المبكر، وعند النساء يحدث تساقط الشعر بسبب الوراثة.

بشكل عام، تكون مشكلة الصلع أكثر حدة عند الرجال منها عند النساء، الذين يفقدون شعرهم بشكل أقل، ولكن يجب على ممثلي كلا الجنسين مراقبة حالة شعرهم حتى لا يفوتوا العلامات الأولى للمرض.

حتى لو كنت تعاني من مرض خطير، فمن الممكن إيقاف العملية إذا قمت بزيارة أخصائي في الوقت المناسب.

أسباب تساقط الشعر

العدوى الفيروسية أو البكتيرية لفروة الرأس مثل مرض الزهري.

أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمامية المجموعية.

الفقدان المفاجئ للوزن: هو شكل من أشكال الصدمة البدنية التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

تقدم العمر: مع تقدم السن من الطبيعي أن يفقد الإنسان شعره بشكل أكبر من فترة الشباب.

العوامل الوراثية: حيث يعتقد بأن الصلع الهرموني الاندروجيني هو بالعادة مرض وراثي.

الحمى.