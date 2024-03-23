نقص ثلاث مواد السبب وراء تساقط الشعر

يصبح تساقط الشعر مشكلة عندما يتم تساقط أكثر من 125 شعرة يومياً ويصبح ترقق الشعر ملحوظاً.

وفقا لمايو كلينيك، يمكن أن يتأثر تساقط الشعر بالمرض أو الشيخوخة أو الوراثة أو الضغوطات الجسدية ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يخفي هذا نقصًا غذائيًا.

يأتي الشعر بعدة أنواع مختلفة ويمكن أن يختلف بشكل ملحوظ من شخص لآخر، ولكنها جميعها تتكون أساسًا من نفس المواد الطبيعية وفي المقابل، يتطلب نمو الشعر الصحي العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

نقص الحديد

وهو سبب شائع لتساقط الشعر، ويساعد الحديد خلايا الدم (خلايا الدم الحمراء) على حمل الأكسجين، ونقص الحديد يمكن أن يعني أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين بالإضافة إلى تساقط الشعر، يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة هشاشة الأظافر والتعب.

نقص الزنك

وهو من أهم العناصر الغذائية لشعر صحي حيث يدعم الزنك نشاط الوظيفة الخلوية والمناعية، وكذلك تركيب البروتينات التي تشكل أساس الشعر.

نقص فيتامين D

تعمل هذه المادة على تحفيز نمو الخلايا، وتحسين المناعة، وتحسين حالة الجلد، وتقوية العظام، كما أنها تحفز بصيلات الشعر القديمة والجديدة.

يذكر الخبراء في بعض الأحيان يكون تساقط الشعر علامة على حالة طبية، لذلك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ أو لاحظت ظهور بقع صلعاء غير متوقعة، فيجب عليك استشارة طبيبك.