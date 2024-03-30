هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي لبطولة " GillenMarkets" للإسكواش

نجحت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، في التأهل لنصف نهائي لبطولة "GillenMarkets" للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية- وذلك بعد تغلبها على فيروز أبو الخير -المصنفة الـ20 عالميًا- بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-8) (11-4).



‎ومن المقرر أن تلتقي هانيا الحمامي –المصنفة الثانية

مع اللاعبة نوران جوهر -المصنفة الثالثة عالميا- في مدينة لندن.

‎وتعد بطولة" GillenMarkets"

للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 27 مارس وحتى 1 أبريل الجاري بمدينة لندن، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.