الأحد 31 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي لبطولة " GillenMarkets" للإسكواش

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، في التأهل لنصف نهائي لبطولة "GillenMarkets" للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية- وذلك بعد تغلبها على فيروز أبو الخير -المصنفة الـ20 عالميًا- بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-8) (11-4). 

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‎ومن المقرر أن تلتقي هانيا الحمامي –المصنفة الثانية
مع اللاعبة نوران جوهر -المصنفة الثالثة عالميا- في مدينة لندن. 
‎وتعد بطولة" GillenMarkets"
للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 27 مارس وحتى 1 أبريل الجاري بمدينة لندن، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.

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