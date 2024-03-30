أدعية اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2024.. "اللهم اغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء"

للتقرب إلى الله عز وجل من المُستحب الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والدعاء، فما هو دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2024 للتضرع به إلى الله تعالى

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ينتظر المسلمون ليلة القدر ويسارعون بالأعمال الصالحة والدعاء والاستغفار، ويبحثون عن أفضل صيغ دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2024 حيث يُستجاب الدعاء في هذه الليالي المباركة. وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

"كان رسول الله ﷺ: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر". متفقٌ عليه.



هناك العديد من الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذه الأيام المباركة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت:

"قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعف عنِّي".

ومن صيغ دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2024 ما يلي:

اللهم إنا نسألك في اليوم الحادي والعشرين من رمضان باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك".



"اللهم اغفر لنا كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء".



"يا رب افتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء ولا تحوجنا إلا إليك وفرج عن كل مهموم واشف كل مريض واغفر لنا ولوالدينا واسترنا بسترك الجميل وأرح أرواحنا يارب".

ربي نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب".



"اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".

