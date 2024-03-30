المقاولون يفوز على الأهلي ببطولة زد ويواجه يونيون برلين

انتصر فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق النادي الأهلي بنتيجة 1 _ 0، ضمن منافسات بطولة زد الدولية.

وأحرز هدف المباراة حكيم جلال وبهذا الفوز يصعد فريقنا للمنافسة على المركزين الخامس والسادس لبطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة ليواجه فريق يونيون برلين الألماني.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2007:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد و أخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .