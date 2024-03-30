عادات صحية تزيد من فرص طول العمر

من خلال التخلي عن بعض العادات، يمكنك تحسين صحتك دون أي تكلفة وهذا، بدوره يزيد من فرص طول العمر.

لا تجلس القرفصاء وفي وضع "القدم إلى القدم"

وفقا للأطباء، يجب أن تكون زاوية ثني الساقين 90 درجة على الأقل ومن خلال طي ساقه على ساقه، وكذلك في وضع القرفصاء، يخاطر الشخص بإتلاف عروقه وأوعيته، وتزيد عادة الجلوس بهذه الطريقة من مخاطر الإصابة بالدوالي، وكذلك تجلط الدم.

لا تأكل أو تشرب ساخنا

العديد من أنسجة الجسم طرية - المشروبات الساخنة والطعام يمكن أن تضرهم بشكل كبير، وتساهم في تطور الأمراض التي تقصر الحياة.

لا تغلي الماء أكثر من مرة

الغليان المتكرر يحرم الماء من خصائصه المفيدة: على سبيل المثال، ينفي الأكسجين منه، ووفقا لعالم الفسيولوجيا الأمريكي براند ديفي، فإن إعادة الغليان يغير بنية الماء - بسبب التبخر النشط للسائل في بقاياه، ويزيد تركيز الأملاح والمعادن والمواد الأخرى، والتي يمكن أن تضر بالصحة في حد ذاتها.



لا تقص شعرك قصيرا جدا

يلاحظ العلماء أن الشعر هو، أولا وقبل كل شيء، الحماية ويحمي الشعر على الرأس في الصيف من ضربة الشمس، وفي الشتاء من البرد، وفي أي وقت من السنة - من الإصابات. من خلال التخلص من الشعر، يصبح الشخص أكثر عرضة للعوامل الخارجية.



لا تغسل كل يوم

لاستحمام كل يوم ولفترة طويلة عادة سيئة. أظهر عدد من الدراسات، ولا سيما تلك التي أجراها أطباء الأمراض الجلدية من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، أن الغسيل المتكرر يعطل البكتيريا الطبيعية للجلد، مما يفقره بالكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تحمي من العدوى والأمراض الالتهابية.

استخدم المكسرات

من خلال تناول حفنة من المكسرات كل يوم، يمكنك إطالة عمرك. تحتوي المكسرات على فيتامين E، الذي لديه القدرة على إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم.

تسلق السلالم

ذكر باحثون من جامعة ماكماستر وجامعة كولومبيا البريطانية أن صعود الدرج هو أفضل طريقة سهلة لتقوية عضلة القلب وبالتالي زيادة حمايتك من أمراض هذا العضو، والتي هي السبب الرئيسي للوفاة في العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا.