تشكيل ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لفريق ميلان بقيادة ستيفانو بيولي تشكيل الروسونيري لمواجهة فيورنتينا، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل ميلان اللقاء بهدف تحقيق الانتصار من أجل مواصلة مطاردة صدارة الدوري الإيطالي التي يحتلها جاره إنتر.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة خلفًا للإنتر المتصدر برصيد 76 نقطة.

تشكيل ميلان أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: كالابريا، ماليك ثياو، فيكايو توموري، أليساندرو فلورينزي

الوسط: إسماعيل بن ناصر، تياجي ريندرز، لوفيتس تشيك

الهجوم: صامويل تشوكويزي، رفائيل لياو، أوليفيه جيرو

وكان ميلان قد فاز على هيلاس فيرونا، بنتيجة 3-1، فى اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإيطالي.