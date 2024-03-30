مسلسل الكبير أوي 8| وصول غوريلا لمربوحة بالخطأ أونلاين بدلًا من قرد

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل “الكبير أوي 8” طلب المأمور الكبير للحديث معه وأبلغه أن المطاريد قريبين من المزاريطة وعلى الجميع توخى الحذر واذا اشتبه حد من رجال الكبير فيهم يبلغ الشرطة على الفور.

وسمعت مربوحة كلام جونى وطلبت قرد أونلاين لتسليتها وحتى تضيع وقت فراغها معه ولكن الأوردر جاء لها غوريلا بدل من القرد وحاولت إخفاءه قبل أن يكتشف الكبير فعلتها.

كما طلب الكبير من هجرس أن يوصل الأموال إلى جونى من أجل الحفار الذى يريده فى الشغل لانه مشغول.

وبداية الحلقة تحدثت مربوحة مع الكبير أنها بتسلى وقتها فى أوردرات الاونلاين لانه طول الوقت بعيد عنها فى الشغل و مشغول ولا يهتم بها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8



تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.

