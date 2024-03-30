امرت النيابة العامة بالقاهرة، بالاستعلام عن حالة السائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي الذي أدي الي مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين تمهيدًا لاستجوابه وسماع أقواله في الحادث، مع استمرار التحفظ عليه .

الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة الميكروباص والنقل المتسببتين في الحادث، كما تم التحفظ عليهما بواسطة الأجهزة المعنية، في المحضر الذي حمل رقم 1283.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين في الحادث مما سمحت حالتهم الصحية لذلك، فيما قال سائق السيارة النقل، إنه كان يقف على جانب الطريق، وفوجئ بسائق السيارة الميكروباص يصطدم به من الخلف، مؤكدًا على عدم سيره.

وتابع السائق أمام النيابة، أنه حاول تفادي السيارة الميكروباص، إلا أنه لم يستطع ذلك، ما تسبب في وقوع الحادث الذي تسبب في وفاة 9 أشخاص قبل ساعات قليلة من أذان المغرب.

وكشفت التحقيقات، أن 3 من المتوفين من مدينة العياط في الجيزة، كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم بعد انتهاء عملهم، كما نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، ما بين حالات بسيطة إلى متوسطة إلى حرجة، وطلبت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الحادث.

كما كشفت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص كانت محملة بـ 18 راكبًا، وأنها اصطدمت بالسيارة النقل من الخلف والتي كانت متوقفة على جانب الطريق الإقليمي ناحية بقسم 15 مايو.

وذكرت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص سبب الحادث، وأن السائق سمح بركوب 18 شخصًا داخل السيارة، والتي حمولتها في الأساس 14 شخصًا، مما جعل السائق لا ينتبه للطريق.

السيطرة على حريق اندلع بمخزن قماش في أسيوط

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن اسيوط ، على حريق اندلع بمخزن قماش وأوراق بإحدى العمارات بشارع عزت جلال داخل نطاق حي غرب مدينة أسيوط، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، أخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية ببلاغ من الأهالى بوجود حريق مخزن بأحد الشوارع الجانبية لمنطقة عزت جلال.

وعلى الفور انتقلت لمكان الحريق قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومأمور القسم ورئيس مباحث القسم حيث تمت السيطرة على حريق مخزن قماش وورق باحدى العمارات بشارع عزت جلال من قبل رجال الحماية المدنية وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وجار حصر الخسائر وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيقات.