سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن اسيوط ، على حريق اندلع بمخزن قماش وأوراق بإحدى العمارات بشارع عزت جلال داخل نطاق حي غرب مدينة أسيوط، وتوالت النيابة التحقيق .

السيطرة على حريق اندلع بمخزن قماش في أسيوط

كانت البداية بتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، أخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية ببلاغ من الأهالى بوجود حريق مخزن بأحد الشوارع الجانبية لمنطقة عزت جلال.

وعلى الفور انتقلت لمكان الحريق قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومأمور القسم ورئيس مباحث القسم حيث تمت السيطرة على حريق مخزن قماش وورق باحدى العمارات بشارع عزت جلال من قبل رجال الحماية المدنية وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجار حصر الخسائر وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيقات.

اصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

كما شهد طريق كفر شكر في محافظة القليوبية، اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن اصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى وتوالت النيابة التحقيق .

وفي سياق متصل ؛ تمكن رجال الإدارة العامة لمرورالقليوبية من رفع السيارة للحفاظ علي السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرسانى اسفل الطريق الاقليمى اتجاه بنها ووجود مصابين.

وعلي الفور ؛ انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى اثر السيرعكس الاتجاه أسفل الطريق الاقليمي اتجاه بنها، وتم نقل المصابين للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب الميكروباص.

كما عثر عدد من أهالي مدينة بورسعيد على جثة متحللة لعجوز يبلغ من العمر 80 عامًا، داخل منزله، وتبين أنه توفي قبل 4 أيام من العثور عليه، أثناء تواجده بمفرده.

ولاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل في حي الضواحي بمنطقة بنك الإسكان بمدينة بورسعيد، اليوم، السبت، وتبين وفاة عجوز يقيم بمفرده داخل المنزل لعدم وجود أقارب يترددون عليه، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.