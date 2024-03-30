إخماد حريق مخزن قماش في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق اندلع بمخزن قماش وأوراق بإحدى العمارات بشارع عزت جلال داخل نطاق حي غرب مدينة أسيوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق حيث تمت السيطرة على حريق مخزن قماش وورق باحدى العمارات بشارع عزت جلال من قبل رجال الحماية المدنية وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجار حصر الخسائر وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيقات.

المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.

وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط عاطلين متورطين في تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.

وضُبِطَ بحوزتهما رخصتا قيادة، و3 كارنيهات مزورة منسوبة لجهات حكومية وأوراق بيضاء وهاتفان محمول بهما صور لأشخاص ورخص قيادة.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.

وفى سياق آخر ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 عاطلين وخادمة لقيامهم باعمال سرقات بالتجمع والمرج وقصر النيل .

تعود الواقعة عنذما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية ، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) وإعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (خادمة ) لقيامها بسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة ملك (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعُثر بحوزتها على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"- ساعة يد) وأضافت بشراء مشغولات ذهبية من (صاحب محل مشغولات ذهبية – مقيم بالجيزة) بمبلغ مالى من باقى متحصلات واقعة السرقة وأنها تحتفظ بالمشغولات الذهبية لديه، تم ضبطه والمشغولات.