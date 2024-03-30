حكم مُغلظ بحق عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات مالية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكما بمعاقبة المتهم "ا.ك.م" 20 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م" بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثراً بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الطرفين قام المتهم بالتربص بالمجنى عليه فى أحد الأماكن وأطلق عليه النار مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة قتل طالب في نهار رمضان بسبب لهوه أمام منزلهم، وإحداثه تلفيات بسيارتهم دون قصد 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.