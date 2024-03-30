ليفركوزن يواصل انتصاراته في الدوري الألماني بثنائية فى شبك هوفنهايم

عزز باير ليفركوزن صدارته على قمة الدوري الألماني بفوز جديد على هوفنهايم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب باي ارينا، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة "البوندسليجا".

بادر هوفنهايم بالتسجيل عن طريق ماكسيميليان بيير فى الدقيقة 33.

وظل هوفنهايم متقدما إلى أن جاءت الدقيقة 88 حيث أدرك روبرت أندريش التعادل لصالح باير ليفركوزن، وبعد 3 دقائق خطف باتريك شيك هدفا قاتلات ليقتنص باير ليفركوزن فوزا ثمينا ويعزز صدارة الدوري الألماني.

ويحافظ فريق باير ليفركوزن على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، فيما يتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 33 في المركز التاسع من مسابقة البوندزليجا.

تشكيل باير ليفركوزن..

حراسة المرمي: لوكاس هراديكي

الدفاع: بييرو هينكابي، جوناثان غلاو تاه، إدموند تابسوبا، جيريمي فريمبونج، أليخاندرو جريمالدو

خط الوسط: هوفمان، روبرت أندريش، تشاكا

الهجوم: باتريك شيك، فلوريان فيرتز