البورصة تدرس ملفات 5 شركات للطرح بالسوق الرئيسى والمشروعات الصغيرة والمتوسط 

3 شركات فى السوق الرئيسى

علمت «الوفد» أن البورصة تعكف على دراسة ملفات 5 شركات بعدد من القطاعات المختلفة، تمهيدا لطرح حصة من رأسمالها بالسوق الرئيسى و سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الإدارة المتخصصة بهذا الشأن تقوم بمراجعة وفحص ملف كل شركة، لاستكمال الأوراق اللازمة لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بطرح هذه الشركات بالبورصة.

أضافت المصادر أن عدد 3 شركات سيتم طرحها فى السوق الرئيسى وشركتين بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل هذه الشركات بعض قطاعات السوق، سواء القطاع الزراعى، أو المالى غير المصرفى، وغيرها من القطاعات الأخرى العاملة فى السوق.

أشارت المصادر إلى أن إجمالى رؤوس أموال هذه الشركات يصل إلى نحو 600 مليون جنيه، حيث متوقع طرحهم خلال الفترة القادمة.

كما أشارت المصادر أن هذه الشركات تعتبر ثمار إدارة البورصة من عملية الترويج لقيد وطرح الشركات منذ تولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة، حيث نجح خلال الفترة الماضية فى انتهاج استراتيجية احترافية، فى استقطاب المزيد من الشركات بالسوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تكثيف عمليات الترويج التى شملت العديد من المحافظات، واللقاءات المتتالية مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المناطق والمحافظات.

تركز البورصة فى الترويج على مميزات القيد والطرح، وأيضاح المزايا التى ستحصل عليها الشركة من قيدها بالبورصة، والتركيز أيضاً على دور البورصة المحورى كمنصة للتمويل تعمل على خلق سيولة للأوراق المالية المقيدة وتسعيرها وفقا لآليات العرض والطلب.

