صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ21 من رمضان (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان.

يؤدي آلاف المصلون اليوم السبت، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الحادية والعشرين من ليالي شهر رمضان الفضيل، حيث جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، لآداء الصلاة في رحاب الأزهر.

بجانب الطلاب ‏الوافدين بالأزهر، الذين جاءوا من أكثر من 100 دولة، حيث تقدمهم في الصلاة لفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

صلاة العشاء والتراويح من الأزهر بالقراءات العشر

وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، حيث يؤم المصلين فيهما نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، فيما يقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.