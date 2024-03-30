حملة موسعة لاعادة الانضباط بالشارع السكندري شرق المدينة

شنت اليوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة موسعة لاعادة الانضباط الي الشارع السكندري بشرق المدينة، حيث قام حي المنتزة اول شرق الإسكندرية، بمتابعه بدء اعمال الرصف طبقًا للخطه الإستثماريه لعام 2023/2024 وذلك بشارع ابن عقيل وابن سلامه بمنطقه درباله وشارع ملك حفني. وتأتي الجوله الميدانيه تزامنًا مع بدء اعمال رفع كافه الإشغالات والمخلفات واعمال كشط الطبقه السطحيه استعدادا للرصف ، حيث اكد بيان الحي انة سيتم رصف منطقه سوق درباله ببلاط خرساني لتحمل العوامل البيئيه المختلفه بالسوق اما باقي الشوارع فسيتم رصفها بالاسفلت

كما دفع حي المنتزه ثان بالإسكندرية بحملة لإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين، لمنع استغلال المساحات دون وجه حق، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. و كانت الحملة قد انطلقت بحضور الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، والتدخل السريع بالمحافظة، ومختص إعلانات المركز النموذجي، ومدير إدارة أشغال الطريق بالحي، ورئيس قسم الإعلانات بالحي ومعاون المنطقة. حيث ، توجهت الحملة إلى كل من شارعي: 45 (السادات)، جمال عبد الناصر، وأسفرت الحملة عن إزالة 45 إعلانا مخالفا، وذلك حفاظا على المظهر الحضاري لشوارع الحي.