إنطلاق الدورة الرمضانية لشباب المنيا

في إطار توجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا برئاسة مندي عكاشة ، بقيام مراكز الشباب بالمدن والقرى بتنظيم فاعليات دورات رياضية رمضانية خلال شهر رمضان المبارك ، أنطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم ، التى ينفذها الكيان الشبابى كوادر شباب المنيا ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا .

والتى شارك فيها عدد ٨ فرق بمنطقة شرق النيل ، وتشمل قرى ، الشرفا ، وعرب الشيخ محمد ،وطهنا الجبل ، والنجوم ،والشباب ، ومركز الشباب 1، ودير جبل الطير البحرية ، وجبل الطير القبلية، حضر افتتاح الدورة الرياضية الرمضانية محمد سمير رئيس الكيان ، وصالح التونى المدير التنفيذي للكيان، وكريم رضا نائب الكيان ، ولفيف من أعضاء ورؤساء اللجان .

حيث تم إقامة المباريات على ملعب مركز شباب دير جبل الطير ، وسيتم اختتام الدورة الرياضية الرمضانية لكرة القدم ، يوم السبت ٦ ابريل القادم ، بحفل ختام وتوزيع الجوائز ، ثم احتفال دينى يعقب الدورة عن فضائل ليلة القدر ،ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ معاونى وكيل الوزارة