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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق الدورة الرمضانية لشباب المنيا

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

في إطار توجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا برئاسة مندي عكاشة ، بقيام مراكز الشباب بالمدن والقرى بتنظيم فاعليات دورات رياضية رمضانية  خلال شهر رمضان المبارك ، أنطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم ، التى ينفذها الكيان الشبابى كوادر شباب المنيا ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا .

 

والتى شارك فيها عدد ٨ فرق بمنطقة شرق النيل ، وتشمل قرى ، الشرفا ، وعرب الشيخ محمد ،وطهنا الجبل ، والنجوم ،والشباب ، ومركز الشباب 1، ودير جبل الطير البحرية ، وجبل الطير القبلية، حضر افتتاح  الدورة الرياضية الرمضانية محمد سمير رئيس الكيان ، وصالح التونى المدير التنفيذي للكيان، وكريم رضا نائب الكيان ، ولفيف من  أعضاء ورؤساء اللجان .

 

حيث تم إقامة المباريات على ملعب مركز شباب دير جبل الطير ، وسيتم اختتام الدورة  الرياضية الرمضانية لكرة القدم  ، يوم السبت ٦ ابريل القادم ، بحفل ختام وتوزيع الجوائز ، ثم احتفال دينى يعقب الدورة عن فضائل ليلة القدر ،ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ معاونى وكيل الوزارة

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