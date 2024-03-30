تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر

فى ذهاب دور الثمانيه لبطولة الكونفدرالية

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مرانه الأخير فى التاسعه مساء اليوم السبت بملعب السلام استعدادا للقاء فيوتشر فى جولة الذهاب لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر غدا على نفس الملعب.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد لحراسة المرمى حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي وعمر جابر وأحمد فتوح لخط الدفاع عماد دونجا ومحمد شحاته وأحمد حمدى لخط الوسط شيكابالا ومصطفى شلبى وسامسون أكينولا لخط الهجوم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:



حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.



خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.