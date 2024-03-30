اعلان تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين

انتهى المجلس الاعلى لنقابة المهندسين من تشكيل هيئة المكتب الجديدة والتى اجرى التصويت عليها اليوم السبت ٣٠ مارس وجاءت الاسماء كالتالى

المهندس أحمد البدوى والمهندس هشام سعودى وكيلان للنقابة المهندس محمود عرفات الامين العام والمهندس كريم الكسار الامين العام المساعد و الدكتور معتز طلبة امينا للصندوق و الدكتور سعد مكرم امين صندوق مساعد

يذكر ان انتخابات التجديد النصفي للمهندسين اجريت يوم 23 فبراير الماضى على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.



