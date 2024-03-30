أسرة غزاوية بسيناء: مائدة الإفطار بدون طعام رسالة واضحة للعالم

أشادت أسرة غزاوية بسيناء بأطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، «بدون طعام»، والتي تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نظراً للأحداث التي يمر بها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقال سليم الشاعر، فلسطيني يقطن بالعريش، إن فكرة المائدة رسالة واضحة وقوية تدل على وقوف الشعب المصري وشعب سيناء بجانب الأشقاء في فلسطين.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المائدة يتم تنظيمها من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية ويشارك بها أهالي العريش الأمر الذي يدل على تكاتفهم مع فلسطين، مؤكداً أن فكرة المائدة ترفع الروح المعنوية لدى أهالي غزة.

ووصفت سالي سليم نجلة سليم الشاعر، خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فكرة المائدة بالرائعة، مؤكدة أن أهالي سيناء يبذلون جهودا مضنية لدعم غزة: «مقصروش معاهم».

وأكدت أنها تشعر هي وأسرتها بالأمان في سيناء: «أهالي طيبة وجدعة» يحرصون على دعم أهالي غزة بمختلف الطرق.

وعلى هامش حفل مائدة الافطار بدون طعام تحظث عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية ؛ قائلا مصر لن تتوقف عن مساعدة اهل غزة ، مصر لن تتوقف عن دعم الاخوة الفلسطنيين منذ سنوات طويلة و80 ‎%‎ من المساعدات التي دخلت الي الشعب الفلسطينى دعم مصرى اصيل بفضل القيادة الحكيمة وندهو الله سبحانة وتعالي ان يزيح الغمة عن ابناء فلسطين .

مشيرا الي ان الرئيس السيسي فال ان التفريط في شبر واحد من سيناء هو خيانة لدم الشهداء الذين دفعوا ارواحهم فداء للوطن

ونحن في سيناء نشهد التنمية الحقيقية في سيناء واولها الانفاق التى انهت عزلة سيناء للابد

والمشروعات العملاقة علي ارض سيناء تؤكد ان القيادة السياسية تضع سيناء وابناءها نصب عينها

وكل مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة تدعم ابناء سيناء بكل قوة ،

وقال جهامة ان الافطار الرمزي بدون طعام تضامنا مع ابناء غزة انما يعبر عن قوة التفاعل الانساني المصرى مع ابناء غزة .

كما أشارت ،مشيرة خطاب ، مائدة العريش نصراً اجتماعياً وانسانياً للعرب على إسرائيل

و قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الانسان ان القيادة المصرية وقيادات المجتمع المدنى حققوا انتصاراً انسانياً علي اليهود بتنظيم المائدة الرمضانية علي ساحل العريش بطول 8 كيلو متر وبحضور عدد من الاسر والاطفال مصابى غزة

اضافت مشيرة ان القيادة المصرية ادارت الازمة الفلسطينية بكل كفاءة وقدمت العديد من المساعدات لأهالي غزة بالاضافة الي المواقف البطولية لرفض التهجير القسرى للفلسطنيين.

جاء ذلك خلال مائدة بدون طعام نطمها مجلس القبائل والعائلات المصرية أطول مائدة إفطار علي ساحل مدينة العريش،الجمعة، بطول 8 كيلو متر بدون إفطار تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الاسرائيلي، بحضور عدد من مصابي فلسطين والأطفال.

وقال مجلس القبائل والعائلات المصرية، وفي بيان رسمي له "إن المائدة تأتي ضمن فاعلية "حكاية خير" والتي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية والتي تبدأ بافتتاح قرية الامل احدي القري التي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية.

وذلك بحضور كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء.

وتضمنت فاعليات مبادرة حكاية خير حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات الي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية علي هامش الحفل.

وأعلن بيان مجلس القبائل والعائلات المصرية عن إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل المقرر إقامته في قرية سما العريش .

وفى لمسة انسانية قام مواطن عريشي بتوزيع هدية العيد على الأطفال المصابين وسط جوة من المحبة والفرحة