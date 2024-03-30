سمبوسه واحدة.. أسرار جديدة وراء سقوط أحمد رفعت "خاص"

كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر عن الأسباب الحقيقة وراء سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري وتعرضه لأزمة قلبية حادة .

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وتحدث المصدر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن رفعت لم يتناول وجبة الفطار كاملة سوي "سمبوسه" واحدة فقط وذلك بعد صيام يوم كامل .

وأكد أن اللاعب تناول أيضًا كوب من القهوه وهو الأمر الذي أدي إلى زيادة معدل ضربات قلبه وتعرضه لأزمة قلبية حادة .

كما كشف المصدر عن بعض الكواليس الخاصة بعملية نقله من ملعب المباراة إلي مستشفي زمزم بالإسكندرية.



وصرح: " أثناء نقل أحمد رفعت في سيارة الاسعاف تم إخبارنا من جانب الطاقم الطبي بوفاة اللاعب ولكن حاولت المستشفى إعادته للحياة بعد إجراء الصدمات الكهربائية.



وأتم حديثه وكذلك أثناء تواجده بالعناية المركزة توقف قلبه أكثر من مرة وتم أبلغنا بخبر وفاته..

وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لإستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.