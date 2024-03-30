بالصور.. وزير الرياضة يزور أحمد رفعت بمستشفى وادى النيل للاطمئنان على حالته الصحية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة اللاعب أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك برفقة الدكتور حازم خميس، رئيس المستشفى.

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وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب أحمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك أي متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل.

وزير الشباب والرياضة يزور أحمد رفعت بمستشفى وادي النيل



وأبدي وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت، خصوصًا فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي يقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير المتطلبات كافة اللازمة لاستكمال علاج اللاعب.



اطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر الخدمات والمستلزمات والأدوية كافة للاعب.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنيًا على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لأحد المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادى فيوتشر، لسقوط مفاجئ داخل الملعب، وفقد الوعي، كان فى مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجئ وأمراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وانتهي الاجتماع إلى توفير أجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجالين الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبون بالملاعب.